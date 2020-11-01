Стремление получать стабильный и высокий доход, путешествовать и решить жилищный вопрос – это мечта многих красивых девушек. Чтобы получить соответствующую должность без опыта и образования, нужно найти ответственного работодателя.

Работа в эскорт-услугах

На портале https://escorts.works/ukraina/rabota-devushkam-kiev/ можно найти подробную инструкцию, которая реально поможет найти хорошую работу. Эскорт – это сфера деятельности, связанная с оказанием целого ряда услуг:

сопровождение заказчика на деловые встречи, совещания, конференции;

предоставление спутницы для посещения казино, корпоративных мероприятий развлекательного характера;

встреча в аэропорту, сопровождение в гостиницу, мини-экскурсия по городу.

Зачастую в этот перечень входят интимные услуги по желанию клиента. Девушки, работающие в эскорт-агентствах, могут рассчитывать на 40% от суммы, которую платит клиент. Столь высокие комиссионные агентству обусловлены тем, что фирма отвечает за безопасность и занятость девушки. То есть обеспечивает ее работой, рекламируя и продвигая услуги, а также следит за тем, чтобы клиент не выходил за рамки дозволенного.

Как найти работу с проживанием

Для многих девушек, которые прибыли в столицу из других городов, актуален вопрос проживания. В некоторых случаях агентства могут предложить неплохие условия для сотрудниц, но подобные требования нужно обсуждать заранее. Условия проживания могут отличаться от заявленных в объявлении (даже фото и отзывы не гарантируют на 100%, что информация соответствует действительности).

Но в некоторых случаях временное жилье в компании других девушек может оказаться приемлемым вариантом.

Не только эскорт

Можно попытаться найти работу в агентстве без предоставления услуг интимного характера. Иногда нужны операторы, администраторы, менеджеры, которые предварительно общаются с клиентами и обсуждают особенности заказа. Также в некоторых барах и клубах приглашают девушек зарабатывать консумацией. Такая работа может не включать интима.

«Подводные камни» трудоустройства

Как и в любой другой сфере деятельности, в эскорте есть много особенностей. Полезные советы могут дать опытные подруги или девушки, которые уже давно работают. На просторах интернета можно поискать реальные отзывы о «граблях», на которые наступали эскортницы.

Лишь 10% объявлений о трудоустройстве содержат максимально достоверную информацию. Нельзя доверять написанному без предварительного собеседования.