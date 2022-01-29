Необходимость официально зарегистрировать марку продукции или торговый знак возникает при выходе товара или услуги на рынок. Многие предприниматели стремятся ускорить данную процедуру, чтобы гарантировать юридическую безопасность бренда.

Стандартная регистрация

Обычная процедура занимает до полутора лет, а в некоторых случаях (если идут споры), то затягивается и на два года. При этом стоимость регистрации торговой марки составляет на данный момент три тысячи гривен и более.

Столь длительный срок чаще всего не устраивает бизнесменов, поскольку они стремятся вывести товар на рынок, обеспечив официальное подтверждение права на использование конкретных товарных знаков или логотипов. Особенно это важно, если в рекламу и производство вложены солидные суммы.

Особенности ускоренной процедуры

Законодательством предусмотрена регистрация, которая занимает меньше времени, чем стандартная процедура. Получить на руки все документы производитель может уже через 7-8 месяцев. Для этого необходимо заплатить большую сумму и пройти все этапы, предусмотренные регистрационным законодательством.

Эксперты рекомендуют не откладывать проведение официальной регистрации. Важно сделать это заранее, чтобы не возникло недоразумений и юридических споров.

Как происходит регистрация

Чтобы регистрация была успешной, важно пройти все этапы.

Необходимо выбрать разновидность торговой марки или знака. Это может быть словесный, изобразительный или комбинированный вариант. Также к регистрации допускаются объемные ТМ.

Исследование, целью которого является поиск тождественных или сходных вариантов.

Оформление официальных бумаг и оплата пошлин, которые предусмотрены законом.

В итоге предприниматель получает документы и может использовать торговую марку без ограничений.

Преимущества зарегистрированной ТМ

Цель каждой регистрации – это, прежде всего, юридически обоснованное использование торговых марок. При наличии официального документа также можно продавать франшизы на продажу или производство, получая дополнительную прибыль. При этом все права собственника ТМ будут защищены законодательством. Также процедура позволяет увеличить стоимость товаров, которые со временем становятся востребованными.

Не стоит откладывать регистрацию. Оптимальный вариант – провести ее еще до выхода продукции на рынок. Это даст возможность отстоять свои права в суде, если возникнет спор об использовании чужого товарного знака.